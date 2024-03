Capone, UGL: "Bene record di occupate. Promuovere maggiore inclusività donne"

(Teleborsa) - Si è svolto a Roma l’evento “”, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Al centro dell’incontro il racconto di donne che sono riuscite ad affermarsi in diversi ambiti professionali.Per: "Anche quest’anno, il premio “Donne di Lavori, Donne di Valori” vuole testimoniare l’attenzione dell’UGL a tutte le donne d’Italia. Tale incontro ha visto protagoniste donne lavoratrici che hanno raggiunto importanti obiettivi e sono state premiate per il loro merito. Gli ultimi dati dei Consulenti del Lavoro, realizzati sui recenti dati Istat dal titolo “Tendenze dell’occupazione femminile in Italia al 2024”, riportano un livello record di oltre 10 milioni di occupate, a gennaio 2024..Dati positivi specialmente per le fasce d'età più adulte, in particolare le 55-64enni, che hanno registrato un incremento di 284mila occupate (+15,1%) tra il 2019 e il 2023. Si registra, però, una diminuzione rilevante nelle fasce d'età centrali: tra le 35-44enni l'occupazione cala del 7,9%, con un saldo di circa 200mila occupate in meno. Nonostante i dati incoraggianti, è necessario non abbassare la guardia e rafforzare gli interventi a tutela delle donne a partire da temi come la sicurezza sul lavoro, la parità salariale e l’ingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici mamme. L’UGL, inoltre, ritiene prioritario investire sulle politiche attive, su programmi di formazione e sulla conciliazione dei tempi della vita e del lavoro per realizzare una maggiore inclusività a partire dalla sfera professionale”.