Datalogic cede il 100% del capitale di Informatics Holdings

Datalogic

(Teleborsa) -, società quotata presso l’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale,società attiva nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti e soluzioni software dedicati alle piccole e medie aziende basata a Plano (Texas)."Siamo lieti di aver completato con successo la dismissione di Informatics, società entrata a far parte del Gruppo ormai nel lontano 2005 e da sempre impegnata in un business distinto da quello di Datalogic", ha commentato, Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, aggiungendo "con la cessione di Informatics, Datalogic diventa ora un Gruppo completamente focalizzato a perseguire una strategia di crescita nel core business dell’identificazione automatica e dell’automazione industriale e nello sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto in questo campo"."I proventi derivanti dalla transazione - ha aggiunto - consentono al Gruppo l’ottenimento di ulteriori risorse finanziarie da mettere al servizio della crescita, sia organica che tramite M&A".Informatics sarà ceduta ad una società controllata dal private equity statunitense Renovo Capital LLC. Ilè statoconcordato inLa firma e il closing dell’operazione hanno avuto luogo contemporaneamente il 7 marzo 2024.