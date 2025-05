Datalogic, Assemblea approva dividendo a 0,12 euro per azione

Datalogic

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di, società quotata presso l’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha approvato ilal 31 dicembre 2024 ed ha esaminato il, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.I risultati consolidati dell’esercizio 2024 evidenziano ricavi pari a(-4,8% YoY), unpari a 44,5 milioni con un Adjusted EBITDA margin al 9,0% e un risultato netto pari a 13,7 milioni, con un’incidenza percentuale sui ricavi del 2,8%; la posizione finanziaria netta è negativa per 9,5 milioni.L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un, al lordo delle ritenute di legge, pari a, con stacco cedola in data 14 luglio 2025 (record date il 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo complessivo massimo pari a 6.437.579 euro.