PNRR, Confesercenti: patente a punti per sicurezza sul lavoro non ha mai funzionato

(Teleborsa) -boccia la cosiddetta "" per la sicurezza nei cantieri, di cui le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in base al nuovo decreto suldovrebbero dotarsi dal primo ottobre. "Non ha mai funzionato", ha sottolineato in audizione in Commissione bilancio alla Camera sul decreto. Ildella patente a punti non ha mai funzionato, ha ribadito Confesercenti, "pur essendo stato introdotto nel nostro ordinamento da oltre quindici anni. Il nuovo regime è ancor più complicato di quello che viene abrogato"."Le, imprese più fragili nel mercato, sarebbero indirettamente penalizzate dal sistema patente a punti perché non potrebbero, se non con sforzi enormi, restare nel mercato", ha aggiunto.