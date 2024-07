Autostrade per l’Italia, Arces: “coinvolgimento filiera fondamentale per mettere al centro sicurezza sul lavoro"

(Teleborsa) -” lo ha dettoDirettore HSE di, nel corso del convegno al Senato “Sicurezza sul lavoro: innovazione e integrazione delle aree chiave”.è per noi assolutamente centrale, tanto da essere integrato nella strategia e nel piano industriale del nostro Gruppo. Le nuove tecnologie ci aiutano a prevenire gli incidenti e il Gruppo continua ad investire in innovazione, come abbiamo avuto modo di vedere anche nell’ambito dei lavori di questo convegno. Resta sempre centrale il tema del rafforzamento “culturale” in azienda perché il comportamento continua ad essere importante nella prevenzione. Fondamentale è anche il tema della filiera: oggi in diversi cantieri Aspi ha sottoscritto, insieme alle imprese, l’”Alleanza HSE”: un accordo volontario che assicura l’osservazione dei comportamenti in campo e che consente di dialogare anche con le piccole e medie aziende sui comportamenti virtuosi dei lavoratori, oltre che sulle violazioni., applicato con continuità rigore e disciplina, è determinante nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.Negli ultimi 4 anni la frequenza degli infortuni sul lavoro - di dipendenti e contractors del Gruppo -. La strada è ancora lunga e il percorso verso l’eccellenza passa attraverso l’apprendimento di lezioni apprese dai mancati incidenti e dalle esperienze proprie e altrui. Per questo la condivisione in ambiti istituzionali comePiù di 16.000 operatori lavorano per la sicurezza delle nostre strade e, oltre ai rischi dei loro mestieri, dobbiamo considerare spesso anche i rischi legati alla viabilità:anche sulla responsabilizzazione dell’automobilista e non perdiamo mai l’occasione - in eventi come questo e nelle campagne di comunicazione - di ricordare che la distrazione alla guida e gli eccessi di velocità possono impattare sui lavoratori che quotidianamente garantiscono l’efficienza delle nostre strade”, conclude Arces.