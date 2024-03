Iveco Group cede Magirus (veicoli antincendio) alla tedesca Mutares

Iveco Group

Mutares

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, e, holding di investimento tedesca specializzata in operazioni di turnaround, hanno raggiunto unper il trasferimento della proprietà di Magirus GmbH e delle sue controllate operanti nel settore del firefighting (MAGIRUS).MAGIRUS, storico produttore tedesco di mezzi antincendio, produce e vende, impiegando più di 1.300 dipendenti in Germania, Italia, Francia e Austria. Nel 2023, MAGIRUS ha contribuito ai ricavi di Iveco Group per circa 2 punti percentuali, registrando undi euro.L'operazione dovrebbe essere completata non oltre gennaio 2025. A seguito del trasferimento, i risultati di Iveco Group subiranno un2024. Questo effetto negativo una tantum sarà escluso da tutte le metriche adjusted.MAGIRUS - si legge in una nota - uscirà dal perimetro di Iveco Group e proseguirà in piena autonomia la propria strada verso il futuro del business firefighting. Nella sua nuova configurazione proprietaria, sarà, e potrà intraprendere un cammino rinnovato, stabile e sano. "Si apre così un nuovo capitolo nella lunga storia del marchio, che potrà competere in modo ancora più efficace ed efficiente nel suo specifico mercato", viene sottolineato.