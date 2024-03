Logistica merci: l'esempio di successo della collaborazione Italia-Svizzera sulle ferrovie

(Teleborsa) -nel campo della, che si propone di razionalizzare il settore delle infrastrutture e dei servizi per promuovere lo sviluppo di un sistema innovativo, integrato e sostenibile.La collaborazione fra i due Paesi nel segmento cargo ferroviario è solo un esempio del percorso che lestanno effettuando percon l'obiettivo di diventare un operatore di sistema grazie alle significative infrastrutture ferroviarie nazionali e transnazionali."Noi, come Polo Logistica e Gruppo FS, siamo da lungo corso partner della Svizzera, portando avanti insieme investimenti congiunti", ha spiegato, AD di Mercitalia Logistics, intervenendo alla conferenza “Logistica e scambi commerciali: sfide e prospettive tra Svizzera e Italia”, organizzata dall’Ambasciata svizzera a Roma."Ne è un esempio concreto - ha aggiunto - la, con cui stiamo sviluppando Servizi intermodali in Italia e in Europa e realizzando nuovi terminal intermodali a Milano, Brescia e Piacenza".L'impegno del Polo Logistica nel sostenere il modal shift dalla gomma al ferro, attraverso l’intermodalità, sono testimoniati dai dati di traffico 2023, che evidenziano unaattraverso i valichi Alpini del Gottardo e del Sempione, evia Svizzera, passando per il Gottardo (Chiasso) e il Lötschberg (Domo).