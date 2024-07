Circle, contratto da 100.000 euro per digitalizzazione di porto mediterraneo

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha siglato una valenza anche doganale di Free Zone e i servizi federativi correlati PCS SERVICES.L'accordo, del, avrà una durata di 12 mesi e ha l'obiettivo di completare la digitalizzazione della Free Zone e di evolvere i servizi di interoperabilità con gli attori portuali."Questo progetto rappresenta un ulteriore passo importante per il settore, stiamo tracciando passo dopo passo il nuovo paradigma nella gestione logistica e per la digitalizzazione dei sistemi portuali, migliorando l'efficienza e la collaborazione tra diverse piattaforme e stakeholder", ha detto l'