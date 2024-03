Beni di consumo: quanto hanno speso le famiglie italiane nel 2023?

(Teleborsa) - In Italia, l(T&D), registrando un fatturato complessivo di 187 miliardi di euro. L'aumento è stato determinato in particolare dalla crescita del prezzo dei prodotti alimentari e per la cura della persona, mentre gli italiani sono rimasti più cauti nelle spese di alcuni prodotti T&D. E' la fotografia scattata dal-che combina i dati di NIQ e GfK per misurare il giro d'affari dei prodotti del largo consumo, dei beni tecnologici e durevoli acquistati negli store in Italia.Nelnel settore del largo consumo,che ha superato i 134 miliardi di euro. Questo notevole incremento del 7,9% rispetto all'anno precedente è stato principalmente alimentato dall'aumento dei prezzi a doppia cifra.abbia eroso il potere d'acquisto dei consumatori, i beni di prima necessità hanno mantenuto un livello stabile di vendite a volume, con una modesta flessione del -1,7% (nel perimetro dei prodotti confezionati). Secondo il Barometro dei Consumi di NIQ, le categorie che hanno mostrato le migliori performance di vendita sono state il settore alimentare, con un aumento dell'8,9% e un giro d'affari di 82 miliardi di euro nel 2023, e il fresco, con un incremento dell'8,2%. Anche i prodotti per la cura della casa e della persona hanno registrato una solida crescita, con un aumento del 7,0%.emerge come l'effetto dell'inflazione, con un valore medio dell'11,3% nel 2023, sia stato più pronunciato nei primi sei mesi dell'anno. Ciò ha contribuito a spingere le vendite, in crescita rispettivamente del 9,2% nel primo trimestre e del 9,8% nei mesi di aprile, maggio e giugno. Successivamente, l'inflazione si è stabilizzata, con una crescita delle vendite più moderata del 7,8% nel terzo trimestre. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, l'effetto dell'inflazione si è attenuato ulteriormente, toccando il punto più basso di crescita a valore pari al 5,1%.“Nel corso del 2023 non solo abbiamo registrato livelli record per i fatturati del largo consumo ma anche importanti cambiamenti nei comportamenti di acquisto degli Italiani. L'inflazione galoppante ha imposto a molte famiglie una continua revisione dei prodotti acquistati, riducendo gli sprechi e tagliando i prodotti troppo costosi e non più ritenuti necessari. D'altra parte, l'analisi del carrello conferma una maggiore propensione delle famiglie all'acquisto di prodotti legati al benessere e alla salute”, sottolinea, Retailer Director NIQ Italia.