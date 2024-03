Iveco accelera ancora a Piazza Affari su guidance migliorata e solidità bilancio

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa,, mentre la presenta alla comunità finanziaria i dettagli del nuovo piano.Il focus è sul: ora il gruppo si aspetta untra 920 e 970 milioni di euro (rispetto alla precedente previsione tra 900 e 950 milioni di euro), Ricavi netti delle Attività Industriali in calo di circa il 4% (vs -5% rispetto al 2023 atteso in precedenza), EBIT adjusted delle Attività Industriali tra 790 e 840 milioni di euro (vs 770-820 milioni in precedenza).Confortanti anche i dettagli su generazione di cassa, liquidità e distribuzioni. Ilsarà distribuito nell'aprile 2024 al 25% dell'utile netto del Gruppo, con distribuzioni future in conformità con la policy. Il bilancio solido conferma l'impegno per unda Fitch, con l'obiettivo di avviare attività per potenzialmente ricercare un secondo rating.Iveco ha "liquidità adeguata per contrastare i cambiamenti esterni condi valore", ha affermato la CFO.Ottima la performance di, che, con un., di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB nella seduta odierna. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,12 e successiva a 15,65. Supporto a 12,59.