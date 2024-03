Iveco Bus, Nucera: crescita organica basata su innovazione, ma aperti a partnership o M&A

Iveco Group

(Teleborsa) - Ladiha ampliato l'offerta e la sua portata geografica, affrontando con successo uno scenario impegnativo. Può ora contare su un rapporto tra portafoglio ordini e ricavi netti di circa 1,1 volte, con, oltre che sua fine 2023. Lo ha spiegato, presidente della Business Unit Bus di Iveco Group, durante il Capital Markets Day in corso a Torino Per la divisione è previsto untra il 2024 e il 2028, che garantirà che l'unità rimanga all'avanguardia nel settore, con particolare riguardo ai veicoli a zero emissioni. La Business Unit Bus mira a raggiungereentro il 2028 ed è determinata a crescere e ottimizzare le proprie operazioni in modo da quasi raddoppiare la redditività rispetto al 2022, raggiungendo il 7-8% entro il 2028."Iveco intenderaggiungendo una quota di ricavi EV superiore al 50% nel 2028 - ha detto Nucera - Econ approcci di produzione e processi di approvvigionamento rivisti. Inoltre, intendiamo ottimizzare ulteriormente le SG&A verso una struttura più snella attraverso le sinergie del gruppo"."La strategia è organica e principalmente basata sull'innovazione, ma siamoper accelerare la crescita", ha detto Nucera, dicendosi quindi aperto a valutare potenziali opportunità inorganiche.