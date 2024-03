Iveco Group svetta sul FTSE MIB dopo il nuovo piano

Iveco Group

(Teleborsa) -per il, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, che risulta ildopo l'annuncio del nuovo piano strategico in occasione del Capital Markets Day odierno a Torino Iveco punta a raggiungere alper lericavi netti di circa 19 miliardi di euro, Adjusted EBIT margin tra il 7 e l'8% e free cash flow di circa 0,9 miliardi di euro. A livello consolidato punta a un Adjusted Net Income di circa 0,9 miliardi di euro e un Adjusted diluted EPS superiore a 3 euro per azione.Il gruppo ha anche annunciato alcune: estenderà e approfondirà la partnership esistente con Hyundai Motor nel settore degli autocarri pesanti elettrici per il mercato europeo, sia a batteria che a idrogeno, e ha siglato un accordo preliminare con Ford Trucks per una potenziale cooperazione nello sviluppo di cabine per autocarri pesanti.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,98 e successiva a 13,59. Supporto a 12,37.