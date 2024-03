Iveco: nuova partnership con Ford Otosan sulle cabine, rafforzata quella con Hyundai

Iveco Group

(Teleborsa) -, secondo quanto annunciato durante il Capital Markets Day odierno Torino, in cui ha svelato i nuovi target al 2028 . La strategia del gruppo prevede la collaborazione con organizzazioni con caratteristiche affini e agili per accelerare l'innovazione.Iveco Groupnel settore delle soluzioni per, sia a batteria sia a celle a combustibile, per i mercati europei. Sfruttando le tecnologie e gli asset di ciascun partner, le due aziende prevedono di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile.Dall'inizio della partnership nel marzo 2022, Hyundai Motor e Iveco Group hanno. In particolare, nel settembre 2022, hanno presentato il primo veicolo elettrico a celle a combustibile IVECO eDaily al salone IAA Transportation a Hannover. Questo è stato seguito dal debutto dell'IVECO BUS E-WAY H2 nell'ottobre 2023 al Busworld di Bruxelles. Più recentemente, a febbraio di quest'anno, le due aziende hanno annunciato la firma di un accordo di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico con marchio IVECO per l'Europa, basato sulla piattaforma eLCV (electric Light Commercial Vehicles) di Hyundai.Inoltre, oggiper i veicoli commerciali pesanti, annunciano unnon vincolante per esplorare una collaborazione nello sviluppo congiunto di una struttura diper i veicoli commerciali pesanti conforme alle nuove normative che entreranno in vigore nel 2028/2029. Si tratta di un passo preliminare nello sviluppo congiunto di nuovi prodotti e tecnologie, esteso a componenti e sistemi interni di cabina."Partnership come queste offrono un: riducono i costi e le spese per tutti partner coinvolti, assicurano la conformità e la competitività e assicurano al veicolo caratteristiche di grande rilievo senza trasferire costi eccessivi ai clienti finali - si legge nella nota sul piano - L'effetto positivo delle partnership sopra annunciate, in termini di investimenti e risultati, non è calcolato nel piano oggi presentato".