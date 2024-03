Iveco presenta nuovi target al 2028: ricavi Attività Industriali a 19 miliardi di euro

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, punta a raggiungere alper lericavi netti di circa 19 miliardi di euro, Adjusted EBIT margin tra il 7 e l'8% e free cash flow di circa 0,9 miliardi di euro. Apunta a un Adjusted Net Income di circa 0,9 miliardi di euro e un Adjusted diluted EPS superiore a 3 euro per azione.L'annuncio è arrivato in occasione del, con la decisione di tenere un Capital Markets Day due anni dopo il primo Investor Day del novembre 2021 che è motivata dai recenti risultati del Gruppo: a fine 2023 Iveco ha già raggiunto gli obiettivi previsti per il 2026, o era in anticipo rispetto alla traiettoria per il loro conseguimento.NelIveco Group aveva previsto Ricavi netti totali delle Attività Industriali tra i 16,5 e i 17,5 miliardi di euro entro il 2026 e ha raggiunto 15,9 miliardi di euro alla fine del 2023. L'adjusted EBIT delle Attività Industriali per il 2026 era atteso tra il 5 e il 6% (era pari al 3,6% nel 2019), risultato che l'Azienda ha già conseguito nel 2023. Per il Free cash flow dalle Attività Industriali, Iveco Group aveva previsto 500 milioni di euro nel 2026 e ha già totalizzato più di 400 milioni di euro nel 2023, in anticipo rispetto alla traiettoria che aveva assunto come proprio obiettivo-"Oggi ci impegniamo con un nuovo piano a un'accelerazione del nostro portafoglio prodotti, a partnership più forti e diversificate e a una maggior determinazione nel perseguire la sostenibilità - ha commentato il- Rispetteremo questi impegni perché i percorsi e le opportunità davanti a noi e alle nostre cinque Business Unit sono entusiasmanti e illimitati. Inoltre, mentre facciamo leva sulle possibilità che esistono al nostro interno, continueremo a esplorare opportunità di grande valore all'esterno".Ivecodal 2024 al 2028 per rimanere all'avanguardia in una traiettoria d'innovazione che evolve molto in fretta. L'Azienda si focalizza su tre aree chiave: transizione energetica, Intelligenza Artificiale e Software Defined Vehicles, guida autonoma.Gli investimenti di 5,5 miliardi di euro per i prossimi cinque anni sono. Oltre il 50% dell'investimento totale non dipende da adeguamenti a nuovi requisiti di conformità o regolamentari, ciò che consentirà un rapido adattamento alle dinamiche di mercato là dove necessario.Sul fronte della disciplina finanziaria, Iveco si impegna a incrementare il proprio potenziale di generazione di cassa e a ridurre lastagionalità ove possibile. Allo stesso tempo, l'attenzione continua all'ottimizzazione dei costi e all'efficienzae manterrà una(Selling, General, and Administrative Expenses), che sono previste in riduzione di 50 punti base entro il 2028 rispetto al 2023.Il precedente piano di eccellenza operativa dell'Azienda si era prefissato il target di risparmiare 1 miliardo di euro nel periodo 2019-2026. Alla fine del 2023 Iveco era in linea con questo obiettivo, avendo risparmiato 300 milioni di euro in efficienze operative, con altri 600 milioni di euro di redditività aggiuntiva in termini di volumi, mix e prezzi. Con il nuovo piano, a partire dal 2024, l'azienda, suddivise in 600 milioni entro il 2026 e altri 400 milioni entro il 2028.La strategia di Iveco prevede lacon organizzazioni con caratteristiche affini e agili per accelerare l'innovazione. In primis, Iveco estende e approfondisce la partnership connel settore delle soluzioni per mezzi commerciali pesanti elettrici, sia a batteria sia a celle a combustibile, per i mercati europei. Inoltre, oggi IVECO e, il marchio di Ford Otosan per i veicoli commerciali pesanti, annunciano un Memorandum d'Intesa non vincolante per esplorare una collaborazione nello sviluppo congiunto di una struttura di cabina per i veicoli commerciali pesanti conforme alle nuove normative che entreranno in vigore nel 2028/2029. Si tratta di un passo preliminare nello sviluppo congiunto di nuovi prodotti e tecnologie, esteso a componenti e sistemi interni di cabina."Partnership come queste offrono un triplo vantaggio:, assicurano la conformità e la competitività e assicurano al veicolo caratteristiche di grande rilievo senza trasferire costi eccessivi ai clienti finali. L'effetto positivo delle partnership sopra annunciate, in termini di investimenti e risultati, non è calcolato nel piano oggi presentato".