Iveco, Tanganelli: percorso finanziario ambizioso ma solido, margine per M&A o distribuzioni

Iveco Group

(Teleborsa) -intende "per reagire ai cambiamenti esterni," e allo stesso tempo vuole "fornire un solido rendimento agli azionisti attraverso una politica dei dividendi dedicata e coerente". Lo ha affermatodi Iveco Group, durante il Capital Markets Day in corso a Torino "Siamo impegnati a massimizzare la generazione di cassa e ad attenuare la stagionalità a tutti i livelli, stabilizzando il cash flow dalle attività industriali", con "tutti i business industriali che contribuiscono all'aumento della redditività nel 2028", ha spiegato Tanganelli, sottolineando che si tratta di un ", che si base su un comprovato track record".Tra i target finanziari, il piano prevede "unnetto rettificato, che si attesterà appena sotto 1 miliardo di euro a fine piano".La CFO ha evidenziato che ", ma ci stiamo impegnando con le nostre azioni", prevedendo investimenti pari al 6-7% dei ricavi netti delle attività industriali nell'arco di piano, con un picco nel 2025 in linea con i trend della transizione energetica"."Gli investimenti saranno- per permettere di catturare ogni opportunità che si presenterà -- con gli investimenti distribuiti nell'arco di piano - e- con priorità a investimenti che abbiano ritorni attrattivi e continuando a ricercare partnership per aggiungere valore", ha detto Tanganelli.La manager ha detto che Iveco presterà "attenzione costante alla, con una conversione di cassa costantemente superiore a 0,9x".Ilal 25% dell'utile netto del Gruppo, con distribuzioni future in conformità con la policy. Il bilancio solido conferma l'impegno per un solido rating creditizio investment grade da Fitch, con l'obiettivo di avviare attività per potenzialmente ricercare un secondo rating.Iveco ha "liquidità adeguata per contrastare i cambiamenti esterni condi valore", ha affermato la CFO.Il piano non tiene poi conto di "", in quanto prevede "ipotesi prudenti sull'evoluzione dello scenario macroeconomico, soprattutto in America Latina (potenziale rialzo in caso di uno scenario valutario meno avverso) e ipotesi prudenti sul contesto dei tassi di interesse, con tasso base invariato rispetto ai livelli del 2023 (potenziale rialzo in caso di andamento favorevole dei tassi di interesse e di modifica del mix di finanziamento).