Iveco Truck, Sra: investimento di 1 miliardo di euro in gamma zero emissioni

Iveco Group

(Teleborsa) - L'obiettivo dellaè migliorare la redditività per sostenere le proprie prestazioni in un ambiente dinamico. Per fa ciò intende ", nonostante le prospettive flat del settore" e "sostenere il percorso redditizio grazie al riposizionamento del portafoglio e ai nuovi prodotti". Lo ha affermato, presidente della Business Unit Truck di, durante il Capital Markets Day in corso a Torino.La Business Unit Truck intende far leva sulla leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con i modelli Daily e eDaily, e nella gamma media con il noto Eurocargo, migliorando nel contempo i margini del segmento dei camion pesanti con i modelli S-Way e S-eWay.La Business Unit intende raggiungere 11,0-11,5 miliardi di euro dientro il 2028, con undi circa il 7%.Sra ha evidenziato il "focus sullo sviluppo dellacon un", sottolineando che "questo non comprende le ultime partnership e quelle che potrebbero essere siglate in futuro".La divisione intende "esplorare ulteriormente laper ulteriori opportunità e per soddisfare le esigenze dei clienti odierne e future".