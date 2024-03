Saipem, lettera intenti per offshore nel Regno Unito

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato una lettera di intenti, ricevuta da Northern Endurance Partnership (NEP), una joint venture tra l’operatore bp, Equinor e TotalEnergies, e Net Zero Teesside Power (NZT Power), una joint venture tra bp ed Equinor, che comunica che l’azienda è stata selezionata per l'aggiudicazione dei progetti NEP e Net Zero Teesside Power (NZT).I due progetti riguardano lo sviluppo di strutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 nell'East Coast Cluster nel Regno Unito.L'aggiudicazione definitiva a Saipem è subordinata all’ottenimento delle relative autorizzazioni normative e alle positive decisioni finali di investimento (FID) da parte dei progetti e del governo del Regno Unito, previste entro settembre 2024.Le, la nave ammiraglia di Saipem, e le operazioni vicino alla costa saranno eseguite dal Castoro 10, la nave di Saipem per la posa delle condotte in acque poco profonde.Una volta completati, i progetti forniranno all'East Coast Cluster in Teesside il trasporto e lo stoccaggio di circa 4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno a partire dal 2027.