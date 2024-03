Mutui, incendi 2023 in Sicilia: la nota ABI

(Teleborsa) -ha "diffuso una lettera circolare agli Associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della protezione civile, l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile cone dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato i territori delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani".Così l'associazione in una nota spiegando checorso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficialeconclude la nota.