Stellantis rafforza partnership con Archer e acquista 8,3 milioni azioni

Stellantis

Archer Aviation

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi che Stellantis ha recentemente completato l’acquisto sul mercato aperto di 8,3 milioni di azioni di Archer.Questo nuovo investimento di Stellantis fa seguito alla recente visita del CEO Carlos Tavares alla sede centrale e agli impianti di produzionedi Archer a Santa Clara, in California.La costruzione dell’impianto di produzione di Archer, in Georgia, sarà completata entro la fine dell’anno.Laprevede la realizzazione di un impianto da circa 32.000 metri quadrati (350.000 piedi quadrati) su un’area di circa 404.000 metri quadrati (100 acri).Loverrà utilizzato per la produzione di un massimo di 650 velivoli l’anno: sarà una dellepiù grandi strutture dell’industria aeronautica in termini di volumi produttivi.