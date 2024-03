IA, mossa di Apple: la Mela tratta con Google

(Teleborsa) -la Mela sarebbe infatti in trattative per integrare l'intelligenza artificiale Gemini di Googlegettando le basi per un accordo che "scuoterebbe il settore". Lo riporta Bloomberg anticipando anche che Le nuove funzionalità potrebbero essere disponibili con il nuovo sistema operativo della Mela,cui lancio potrebbe avvenire a giugno, in occasione dellaLe due società starebbero negoziando per consentire ad Apple di avere in licenza Gemini, il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google, per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo nel 2024 sul software iPhone. Apple ha di recente discusso anche con OpenAI, sostenuta da Microsoft, prendendo in considerazione l'utilizzo del suo modello, ha aggiunto Bloomberg.e, infatti, sta preparando nuove funzionalità come parte del suo prossimo iPhone iOS 18 (che come detto dovrebbe essere lanciato a giugno) basate sui propri modelli di intelligenza artificiale interni, ma è alla ricerca di un partner per potenziare le funzionalità nella parte generativa, riferisce ancora Bloomberg, che cita fonti anonime vicine al dossier.