Il CEO di Saudi Aramco “Dovremmo abbandonare l’idea di eliminare gradualmente petrolio e gas”

(Teleborsa) - L’amministratore delegato diha affermato che l’"Il mondo dovrebbe rinunciare all’idea di eliminare gradualmente petrolio e gas", ha detto Nasser, chiedendo un ripristino della strategia che si concentra sulla riduzione delle emissioni, non sull’eliminazione graduale di petrolio e gas."Nel mondo reale, l’attuale strategia di transizione sta visibilmente fallendo su molti fronti poiché si scontra con cinque dure realtà", ha detto Nasser durante un’intervista alla conferenza sull’energia CERAWeek by S&P Global a Houston, in Texas. "È urgentementee la mia proposta è questa: dovremmo abbandonare la fantasia di eliminare gradualmente petrolio e gas e investire invece in essi riflettendo adeguatamente ipotesi realistiche sulla domanda", ha detto il CEO tra gli applausi del pubblico.L’Agenzia internazionale per l’energia con sede a Parigi ha previsto lo scorso anno che il picco della domanda di petrolio, gas e carbone sarebbe arrivato nel 2030. Nasser ha affermato che, suggerendo che l’AIE si sta concentrando sulla domanda negli Stati Uniti e in Europa senza tralasciare anche i paesi in via di sviluppo.Il CEO ha affermato che le fonti energetiche alternative non sono state in grado di sostituire gli idrocarburi su larga scala, nonostante il mondoi. L’energia eolica e quella solare attualmente forniscono meno del 4% dell’energia mondiale, mentre la penetrazione totale dei veicoli elettrici è inferiore al 3%."Nel frattempo, la quota di idrocarburi nel mix energetico globale è appena scesa nel ventunesimo secolo dall’83% all’80%. Nello stesso periodo la domanda globale è aumentata di 100 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno e quest'anno raggiungerà il massimo storico, ha affermato il CEO. E, il gas è cresciuto del 70% dall’inizio del secolo", ha detto Nasser, aggiungendo che l"Questo non è certo il quadro futuro che alcuni hanno dipinto", prosegue "Anche loro stanno iniziando a riconoscere l’importanza della sicurezza del petrolio e del gas"."I paesi in via di sviluppo del Sud del mondo, nel frattempo, guideranno la domanda di petrolio e gas man mano che la prosperità aumenterà in quelle nazioni, che rappresentano oltre l’85% della popolazione mondiale. Queste nazioni ricevono meno del 5% degli investimenti destinati alle energie rinnovabili", ha affermato il CEO.Per l’amministratore delegato i soli miglioramenti in termini di efficienza negli ultimi 15 anni hanno ridotto la domanda globale di energia di quasi 90 milioni di barili al giorno di petrolio equivalente. L’energia eolica e solare, nel frattempo, hanno sostituito solo 15 milioni di barili nello stesso periodo."Dovremmoquando saranno veramente pronte, economicamente competitive e dotate delle giuste infrastrutture", conclude Nasser.