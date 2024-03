Stellantis, Fitch migliora outlook a Positivo da Stabile

Stellantis

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'di, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ada Stabile, confermando il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a "BBB+". La revisione dell'Outlook riflette l'aspettativa di Fitch secondo cui i parametri finanziari di Stellantis supereranno costantemente la sensibilità di rating in assenza di condizioni di mercato avverse negli Stati Uniti.Fitch prevede che ildi Stellantis saràun margine di free cash flow (FCF) costantemente superiore al 3%, che è commisurato a quello dei concorrenti tedeschi con rating più elevato. Ciò nonostante l'aumento del costo del lavoro e l'aspettativa di prezzi più bassi e un mix di veicoli meno favorevole per i prossimi 12-18 mesi."Ladi Stellantis mitiga la sua mancanza di presenza nei segmenti premium/di lusso, la cui domanda e prezzi tendono ad essere a prova di recessione", si legge in una nota.