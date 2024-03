Stellantis lancia nuovo strumento interattivo per gestione delle flotte commerciali

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha, uno strumento unico nel settore che consente aidi comunicare con i conducenti, di assegnare incarichi e di aggiornare lo stato di un'attività in tempo reale direttamente dal sistema di infotainment del veicolo.MyTasks consente ai gestori di flotte o agli spedizionieri didelle attività di singoli conducenti direttamente tramite un portale online. I conducenti riceveranno in tempo reale una notifica degli incarichi assegnati, tramite messaggio pop-up sullo schermo del sistema di infotainment del veicolo. Il sistema interamente connesso consentirà ai conducenti di inviare al navigatore la destinazione assegnata, creando così il tragitto più efficiente, mentre gli spedizionieri potranno restare aggiornati in tempo reale sullo stato di ogni incarico.“MyTasks è uno strumento innovativo, frutto della nostra attenzione verso le esigenze del cliente - ha dichiaratodi Stellantis - Efficienza e sicurezza sono requisiti fondamentali per i nostri clienti B2B, che devono gestire conducenti e flotte. Grazie alle funzioni integrate nei sistemi di bordo dei veicoli riusciamo sia a ridurre i rischi di distrazione al volante sia a fornire informazioni utili a facilitare il lavoro ai nostri clienti".MyTasks sarà disponibile insui veicoli commerciali Stellantis entro la, mentre il lancio in Nord America è previsto entro la fine dell'anno