BofA cauta su lusso: ci sarà maggiore polarizzazione nelle performance

(Teleborsa) - I dati sottostanti alper la prima parte dell'anno sono leggermente migliori del previsto, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, e i commenti di Prada & Moncler sull'andamento degli affari sono stati di supporto. Tuttavia, ciò è stato contraddetto dal pre-release molto debole di/Gucci (ricavi del 1Q24 rispettivamente -10% e 20%), trascinato al ribasso dalla domanda cinese. Lo fanno notare gli analisti di, secondo cui ci sarà una"A nostro avviso, ilè più negativo per(rating Underperform), dato che il deterioramento dello slancio cinese era già evidente nel trimestre a dicembre - si legge in una ricerca - Le nostre scelte migliori sono(rating Buy)".Per quanto riguarda le, BofA ha Buy su(target a 118 euro per azione), Neutral su(target a 70 euro per azione), Neutral su Prada (target rivisto a HKD 65 da HKD 57), Underperform su(target a 10 euro per azione).Viene fatto notare che il settore del lusso è cresciuto del 28% dall'inizio del 2024 (ex-Hermes), poiché il settore ha registrato unmigliori del previsto. Tuttavia, gli analisti ritengono che questa possa essere unae si rivelerà troppo ottimista. "Ciò creerà una dispersione dei prezzi delle azioni da qui", viene evidenziato.