(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Seduta in frazionale rialzo per il CABLE, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,2792.

La tendenza di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,2816, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,2745. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,2887.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)