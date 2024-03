Intesa Sanpaolo vince il Qorus Reinvention Award

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha vinto ilcome “” tra tutte le banche europee. Si tratta di un premio che viene considerato come l’Oscar del settore e mette in luce i progetti, le iniziative e le idee più innovative.Consegnando la medaglia d’oro tra le banche europee, Qorus ha motivato la vittoria sottolineando “l'impegno incessante del Gruppo Intesa Sanpaolo per l'innovazione in tutta la sua organizzazione, che ha alimentato la forte crescita e le impressionantidell'azienda"."Lepiù recenti – ha sottolineato Qorus – includono: il servizio di gestione dell'energiasulla sua app di mobile banking, che confronta la tariffa dei clienti con le offerte di luce e gas di fornitori convenzionati e gestisce il cambio operatore semplificando la vita dei clienti; l'assistente digitale, che utilizza l'intelligenza artificiale per chattare con i clienti; l', che identifica i migliori prodotti per i clienti aziendali. Intesa Sanpaolo ha inoltre lanciato di recente, la sua nuova banca digitale, con ben 22.000 download dell'app nel primo mese di attività”.