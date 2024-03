USA, migliora leading indicator a febbraio

(Teleborsa) - Si conferma in recupero a febbraio ilUSA cheamericane.Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 102,7 punti in aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, quando si era registrato un calo dello 0,4%, ed al di sopra del -0,1% atteso dagli analisti.Laè salita dello 0,2% a 112,3 punti, mentre la componenteè cresciuta dello 0,3% a 118,8 punti.”, ha affermatoSenior Manager presso il Conference Board. “La forza delle ore settimanali lavorate nel settore manifatturiero, del Leading Credit Index™ e dell’edilizia residenziale ha guidato il primo aumento mensile del LEI in due anni., e i tassi di crescita a sei e dodici mesi del LEI rimangono negativi. Nonostante l’aumento di febbraio, l’indice. Il Conference Board prevede che la crescita annualizzata del PIL statunitense rallenterà nel periodo dal secondo al terzo trimestre del 2024, poiché l’aumento del debito al consumo e gli elevati tassi di interesse gravano sulla spesa dei consumatori”.