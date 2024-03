Tod's, CdA valuta corrispettivo OPA congruo

Tod's

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, hasull'offerta pubblica di acquisto () volontaria promossa da Crown BidCo sulla totalità delle azioni.Il CdA, anche sulla base del contenuto della fairness opinion (rilasciata da Goldman Sachs e da Vitale & Co) e del parere degli amministratori indipendenti, all'unanimità dei votanti hadi 43 euro per azione dell'emittente che sarà portata in adesione all'offerta.