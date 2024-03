USA impongono sanzioni contro la rete di produttori di chip di Huawei

(Teleborsa) -, colpevoli di aver aiutatoaìd aggirare le sanzioni USA contro chi esporta chip sdagli Stati Uniti verso la Cina. Secondo Bloomberg sarebbero coinvolte una serie di società collegate con Huawei come Qingdao Si’En, SwaySure e Shenzhen Pensun Technology Co, cui potrebbero aggiungersi altre società, tutte accusate di aver sfruttato le lacune nella normativa contro l'export di chip dagli USA. restrizioni all’esportazione di chip statunitensi.L'amministrazione Biden ritiene che(SMIC) potrebbe aver violato il bando sull'export di chip per produrre un chip impiegato per il super telefono Mate 60 Pro di Huawei, ma al momento di si sta ancora valutando la situazione.Non si capisce però per quale motivo il governo USA, che sta rafforzando le sue difese contro Huawei, avrebbeal produttore cinese di smartphone.Huawei era stata inserita nella lista nera per l'export di chip nel 2019 dall'amministrazione Trump, per presunte violazioni delle sanzioni, mentre la SMIC era stata inserita nel 2020, per presunti legami con ambienti militari cinesi. L'aggiunta a tale elenco impedirebbe alle aziende statunitensi di vendere alle società presenti in questa blacklist, ma l'ex presidente Donald Trump aveva accontesentito a vendere determinati articoli a queste società.L’amministrazione Biden ha annunciato nuove restrizioni sulle spedizioni di strumenti per la produzione di chip alle fabbriche cinesi nel 2022, ma le principali strutture di SMIC avevano accesso a questi macchinari prima dell'imposizione di questa normativa.