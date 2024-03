EuroGroup Laminations acquista azioni proprie

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 18 e il 22 marzo 2024, complessivea un prezzo medio unitario di 3,697 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.A seguito delle suddette operazioni, il produttore di componenti per motori e generatori elettrici detiene 4.763.725 azioni ordinarie proprie pari al 2,841% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,77%.