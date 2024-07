EuroGroup Laminations, Kepler Cheuvreux si attende risultati ancora deboli

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, in attesa deiche saranno diffusi il 2 agosto."Ci aspettiamo che il trend "subdued" continui - si legge in una nota - Èper soddisfare le stime e le guidance per l'anno fiscale 2024".Gli analisti si aspettano che locon ricavi in ??calo del -2,6% su base annua, EBITDA -11,7% su base annua e margine -120 punti base su base annua, EBIT -29,6% su base annua penalizzato dall'aumento dei D&A, utile netto al netto delle minorities -24,9% su base annua, nonostante la guadagni sul forex.Secondo le stime di Kepler Cheuvreux, il CAGR dei ricavi del 23-25% e il CAGR dell'EBITDA del 27-29% per il 2022/25e confermati fino al rilascio dei 9 mesi del 2023, saranno. Con il rilascio dei risultati 2023, la società è passata a un CAGR di due anni (non più tre anni) tra la fine del 2024 e la fine del 2026, ovvero +24-27% sia per i ricavi che per l'EBITDA.