Pop Sondrio prosegue l'espansione nel Nord Est: nuova filiale a Conegliano

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha, proseguendo nelin cui conta complessivamente 11 agenzie. La banca valtellinese intende fornire consulenza e servizi a famiglie e professionisti, e a diventare un partner ideale per lo sviluppo delle economie locali e delle imprese produttive, con un focus particolare sulle PMI e le Filiere anche in ottica di internazionalizzazione.Inoltre, considerando che l'area tra Conegliano e la vicina Valdobbiadene è la più importante e pregiata per la produzione del Prosecco, Banca Popolare di Sondrio punta a offrire. Tramite la controllata Factorit, sono stati messi a punto prodotti specifici volti al finanziamento dell'attività vitivinicola, con particolare attenzione alloriferiti al magazzino."Negli ultimi mesi stiamo lavorando molto attivamente per dare un, testimoniato dalle recenti aperture in Friuli Venezia Giulia e confermato ancora oggi con questa nuova filiale a Conegliano - ha dichiarato, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio - Continuiamo ad investire in un'area di grande valore del Paese e in cui siamo convinti che il nostro approccio di banca del territorio, attenta alle esigenze di famiglie, professionisti e imprese, saprà offrire servizi e soluzioni utili per le diverse esigenze, con la volontà di instaurare delle forti relazioni che ci contraddistingue dal 1871".