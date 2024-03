Povertà, Istat: nel 2023 quadro stabile ma segnali di peggioramento al Nord

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari pubblicate dall'nel 2023 l'incidenza di povertà assoluta è risultata pari all'8,5% tra le famiglie (8,3% nel 2022) e al 9,8% tra gli individui (9,7% nel 2022), in un quadro di "" rispetto al 2022. Si tratta di oltre 2 milioni 234mila famiglie, per un totale di circa 5 milioni 752mila individui. L'incidenza di povertà assoluta familiare per ripartizione mostra, nel 2023, il valore più elevato nel(10,3%, coinvolgendo 866mila famiglie), seguito dal(8,0%, un milione di famiglie) e dal(6,8%, 365mila famiglie).L'Istituto di statistica ha fatto notare che l'incidenza individuale conferma il quadro tratteggiato in precedenza: ilmostra i valori più elevati (12,1%) ma è ilha presentare segnali di peggioramento (9,0% dall'8,5%, 2,4 milioni di persone). L'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media della spesa per consumi delledalla soglia di povertà, nel 2023 rimane stabile rispetto all'anno precedente (18,2%), confra le ripartizioni: è in crescita nel Nord (18,6%, dal 17,6% del 2022), mentre segna una riduzione nel Mezzogiorno (scende al 17,9%, dal 19,3%).Per quel che riguarda i minori invece l'è pari al 14%, il valore più alto dal 2014. Nello specifico i minori che appartengono asono pari a 1,3 milioni. Le stime preliminari 2023 mostrano per le diverse tipologie familiari una stabilità dell'incidenza, confermando il quadro del 2022. Le famiglie più numerose presentano ipiù elevati: quelle con cinque e più componenti si attestano al 20,3% (tornando ai valori del 2021), mentre il valore più basso è quello relativo alle famiglie con due componenti (6,1%). La presenza dicontinua a essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio. L'incidenza di povertà assoluta si conferma più marcata per le famiglie con almeno un(12%), mentre per quelle con anziani si attesta al 6,4%.Nel 2023 lacresce in termini correnti del 3,9% rispetto all'anno precedente. In termini reali invece si riduce dell'1,8% per effetto dell'(+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo), senza particolari differenze tra le famiglie più o meno abbienti. La serie storica delladelle famiglie dal 2014 al 2023 mostra come nel periodo considerato la spesa media delle famiglie sia cresciuta da 2.519 a 2.728 euro mensili, con un aumento in valori correnti dell'8,3%. L'è stato più accentuato nel Mezzogiorno (+14,3%), dove la spesa è salita da 1.955 a 2.234 euro mensili, e nel Centro (+11,4%), dove è cresciuta da 2.651 a 2.953 euro mensili. Nel Nord, invece, l'incremento è stato del 4,5% (dai 2.837 euro mensili del 2014 ai 2.965 del 2023), ben al di sotto del. Al netto dell'inflazione, nel 2023, la spesa delle famiglie diminuisce in termini reali del 10,5% rispetto al 2014.“Il caro-prezzi che ha imperversato in Italia lo scorso anno ha creato l’assurdo paradosso per cui le famiglie, pur riducendo i consumi, si sono ritrovate a spendere di più – ha affermato il presidente, Carlo Rienzi – Le misure attuate dal Governo per mitigare gli effetti dell’inflazione, a partire dal paniere salva-spesa, non hanno prodotto gli effetti sperati. L’ennesima conferma di come i rincari dei listini al dettaglio impattino sugli italiani riducendo la capacità di spesa e costringendo le famiglie a tagliare i consumi. Rincari che vanno contrastati con misure efficaci e strutturali e non con provvedimenti spot inadeguati a tutelare le tasche delle famiglie”."Dati drammatici e vergognosi, non degni di un Paese civile! La povertà assoluta, infatti, non resta affatto stabile, ma peggiora, raggiungendo un record storico, sia rispetto alla percentuale delle famiglie in povertà assoluta, l'8,5% che supera il precedente primato del 2022 quando era 8,3%, sia rispetto agli individui, 9,8%, una percentuale maggiore rispetto al passato record, sempre del 2022, pari al 9,7%", ha affermato, presidente dell'“I rincari dei prezzi che hanno caratterizzato buona parte del 2023 hanno pesato come un macigno sulle tasche degli italiani, portando a profonde modifiche nelle abitudini di spesa delle famiglie – ha spiegato il presidente Assoutenti– Per gli alimentari, ad esempio, la spesa dei cittadini è salita del 9% nel 2023 a causa dei fortissimi incrementi dei listini al dettaglio, a fronte di una riduzione dei consumi nello stesso comparto del -3,7% su base annua. Sempre meno cibo e bevande in tavola, quindi, con gli italiani che in volume hanno tagliato la spesa alimentare per complessivi 6 miliardi di euro”.