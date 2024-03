Auto, Pichetto: stop ICE 2035 "fuga in avanti!"

(Teleborsa) -Con il vincolo dello stop al termico al 2035,Così il Ministro dell'Ambienteal #ForumAutoMotive in corso a Milano."Credo che la scadenza verrà modificata, il sentiment sta cambiando anche da parte delle case auto. Se l'obiettivo della Commissione è la decarbonizzazione, sha aggiunto Pichetto.(dopo le elezioni di giugno) iscriva i biocarburanti e il concetto di low emissions. L'Italia è un grande produttore di biocarburanti, che sono una delle gambe del Piano Mattei. Spero che l'eventuale impiego vada oltre gli aerei e le navi". In generale, secondo Pichetto,verso una mobilità sostenibile."deve essere di breve periodo e non può andare avanti a singhiozzo. Bisogna trovare un equilibrio fiscale ed economico".- ha aggiunto - è che gli incentivi creino squilibrio nel mercato. Non possiamo arrivare alla situazione in cui le case auto chiedono incentivi per lanciare nuovi prodotti. Gli incentivi devono essere un sostegno alla domanda, non alla decarbonizzazione. Quando siamo intervenuti con gli incentivi per sostenere la domanda e quindi la produzione in una fase di debolezza del mercato, non è servito perché gli incentivi sono andati anche ad altre case auto", oltre che a Stellantis.Stimiamo che al 2030 in Italia circoleranno 5/6 milioni di auto elettriche, ma la diffusione sarà legato alla capacità di far fronte all'acquisto da parte del cittadino: il costo di un'auto elettrica oggi è pari a 5 annualità di salario".