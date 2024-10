Pichetto Fratin: "Rinnovabili e nucleare al centro del futuro energetico, ma serve un nuovo quadro giuridico"

(Teleborsa) - "Abbiamo un problema di costo rispetto alle: carbone, idrogeno, gas e una conversione verso le nuove energie. Certamente le rinnovabili possono influenzare il mercato e il prezzo finale". Lo affermadurante il suo intervento all’evento celebrativo per i dieci anni di AIPE – Associazione Italiana Pressure Equipment.Il Ministro prosegue poi sul tema del Nucleare: "Manca un quadro giuridico perché i referendum in Italia sono abrogativi e hanno tolto i mattoni dalle fondamenta per poter agire. Un, l'importante è che ci siano gli italiani che non lo respingano. Al fianco del quadro giuridico c'è da portare avanti il discorso del consenso e far capire agli italiani che non si parla più di grandi centrali di prima e seconda generazione, ma di microcentrali che danno le rassicurazioni che il vecchio sistema non dava".