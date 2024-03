Health Italia, patto parasociale tra manager e azionisti sale al 29,37%

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha reso noto che ilsottoscritto da manager e azionisti della società hae un numero di aderenti pari a 27."L'ulteriore adesione al patto parasocialedel Management sulla visione ed execution della strategia di crescita - ha commentato la- Abbiamo fiducia nelle capacità attuali e future della nostra azienda e ci impegniamo a essere non solo testimoni, ma anche artefici attivi del suo percorso di sviluppo. In questo spirito, ci dedichiamo a valorizzare ogni opportunità e ad affrontare le sfide con rinnovato impegno, certi che insieme costruiremo un avvenire in ascesa per la nostra impresa".