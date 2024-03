Tod's, l'hedge fund Tabor critica l'OPA e chiede un aumento di prezzo

Tod's

(Teleborsa) -, hedge fund che afferma di possedere circa l'1,1% delle azioni ordinarie in circolazione di, ha pubblicato unain cui mette in dubbio la correttezza dei termini dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria ad un prezzo di offerta per azione ordinaria di 43,00 euro per tutte le azioni in circolazione di Tod's.Così come nel caso del fallimento dell'OPA 2022 di DeVa Finance (anche in quel caso l'hedge fund si era opposto chiedendo un aumento di prezzo), Tabor riferisce che "un gruppo insider di proprietari di maggioranza, che include l'Amministratore Delegato e Presidente Diego Della Valle, sta lavorando con LVMH e i suoi alleati, agendo indirettamente attraverso Crown BidCo, perche sta mettendo sotto pressione i prezzi delle azioni delle società in tutto il settore del lusso, offrendo agli azionisti di minoranza poca scelta se non quella di partecipare ad un'".Tabor chiede al Consiglio di Amministrazione di Tod's "di proteggere gli investitori di minoranza e a Crown BidCo di, anche aumentando il Prezzo di Offerta, e invita gli azionisti a riconsiderare la possibilità di aderire all'Offerta al prezzo attuale, che secondo Tabor sottovaluta Tod's e i singoli marchi del Gruppo (cioè Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay)".Tabor "invita ogni parte interessata a decidere autonomamente se il Consiglio di Amministrazione abbia fatto abbastanza per proteggere gli interessi dell'azionista medio, data laattraverso il ruolo di insider del signor Della Valle e l'enorme posizione di proprietà della famiglia Della Valle".Insieme alla lettera aperta, Tabor ha rilasciato una lettera al Consiglio di amministrazione in cui "solleva preoccupazioni ragionevoli riguardo a prezzo e tempi dell'offerta,".Attraverso l'analisi di: (1) un'analisi sommaria dei singoli marchi del Gruppo - Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay, (2) multipli di transazioni comparabili per M&A globali nel settore della moda di lusso negli ultimi 12 anni; e (3) negoziazione di multipli di società di beni di lusso comparabili, Tabor è giunto alla conclusione che ildi 43 euro.