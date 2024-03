Battistolli, Sicuritalia e Coopservice si uniscono per creare big del trasporto valori

(Teleborsa) - È stato sottoscritto un importanteperdel settore del trasporto e trattamento valori.L'operazione strategica ha l'obiettivo di integrare sinergicamente le rispettive organizzazioni in, in grado di rispondere in modo ancor più efficiente alle esigenze del mercato e degli stakeholder della filiera del contante, grazie all'esperienza degli oltre 1.900 addetti e alla capillare presenza delle proprie 31 filiali e sale conta presenti sul territorio nazionale. Il nuovo player può contare suL'integrazione delle attività haed è stata realizzata attraverso un aumento del capitale della BTV S.p.A. da parte della Sicuritalia IVRI S.p.A.. L'operazione giunge a distanza di quasi tre anni dal conferimento nello stesso veicolo societario del ramo d'azienda Trasporto e Contazione da parte della Coopservice Soc.Coop.p.a.