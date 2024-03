Moderna, finanziamento di 750 milioni di dollari da Blackstone per vaccini antinfluenzali

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha stipulato unper lo sviluppo e la commercializzazione conper portare avanti il programma antinfluenzale dell'azienda. Come parte dell'accordo, Blackstone finanzierà fino acon un rendimento basato su traguardi commerciali cumulativi e royalties a una cifra. Moderna prevede di riconoscere il finanziamento come una riduzione delle spese di ricerca e sviluppo e manterrà i pieni diritti e il controllo del programma antinfluenzale. Questo finanziamento non comporta alcuna modifica al quadro di ricerca e sviluppo di Moderna per il 2024 di circa 4,5 miliardi di dollari.L'annuncio è arrivato in occasione del quintodella società, in cui ha fornito aggiornamenti clinici e di programma sulla sua pipeline. Il portafoglio di vaccini mira ad affrontare le malattie infettive che causano notevoli oneri sanitari e comprendeche colpiscono agenti patogeni respiratori, latenti e di altro tipo."La nostra piattaforma mRNA continua a vantare un notevole track record nel nostro ampio portafoglio di vaccini. Oggi siamo entusiasti di condividere che quattro vaccini nella nostra pipeline hanno ottenuto letture cliniche di successo nei nostri franchise di virus respiratori, latenti e di altro tipo - ha affermato il- Con cinque vaccini nella Fase 3 e altri tre che si avviano verso la Fase 3, abbiamo costruito un portafoglio molto ampio e diversificato che risponde a importanti esigenze mediche non soddisfatte".