Assicurazioni confermano ruolo catalizzatore risparmio famiglie

(Teleborsa) - Il 2023 si chiude con una, che confermano unper ladelle famiglie e come strumento dicontro eventi avversi. E' quanto emerge dal rapporto annuale dell', secondo cui il settore ha raccolto quasi, in linea con l'anno precedente. Considerando solo le imprese italiane e le rappresentanze in Italia delle imprese estere si registra una raccolta di circa 130 miliardi.Si è però registrato unnei due principali macro-comparti: all’espansione del volume della raccolta premi nelsi è contrapposto il calo più contenuto registrato nel. Anche l’incidenza dei premi totali (Vita e Danni) sul Prodotto Interno Lordo è rimasta stabile, attestandosi al 6,6%.Nel 2023 la raccolta premi neiè stata di poco superiore arispetto al 2022 quando invece i premi diminuivano dell’11%. L’incidenza della raccolta Vita totale sul Prodotto Interno Lordo è risultata in lieve diminuzione ed è stata pari al 4,7% nel 2023 (era 4,8% nel 2022).Il calo è stato determinato essenzialmente dalle polizze, che sono colatiper un ammontare che è sceso sotto i 20 miliardi, e dalle polizze di), che sono diminuiteUn trend che è conseguenza di una generalizzataazionari e obbligazionari che ha allontanato – in un momento di forte incertezza dei mercati finanziari – i risparmiatori da questa tipologia di investimento.Al contrario, i premi relativi aidi ramo I – Vita umana sono% con un volume di oltre 66 miliardi. In uno scenario economico/finanziario caratterizzato da una sostenuta inflazione e da alti tassi di interesse, ma anche da elevata incertezza, è risultata molto appetibile la possibilità di investire in(spesso abbinato a rendimenti minimi).Sono risultati in crescita, seppur con un’incidenza ancora molto contenuta sul volume complessivo del business Vita, anche i(+24,0% e un volume di appena 275 milioni) e i(+22,9% e un volume di 3,9 miliardi).Alla fine di dicembre 2023 idelle imprese nazionali ed extra-europee sono risultatirispetto al 2022 per un. L’incidenza della raccolta Danni totale sul Prodotto Interno Lordo è risultata in lieve aumento ed è stata pari all’1,9% nel 2023 (era 1,8% nel 2022).L'aumento della raccolta è conseguenza di un aumento dei premi del(+4,3%) e da una crescita significativa dei premi negliLa crescita del ramodeve essere inquadrata nel nuovo contesto economico che ha subito l'impatto dell’inflazione sull’andamento generale del costo dei sinistri. In sostanza, l’aumento del volume premi nel 2023 - a fronte di uno - è funzione di una lieve contrazione della frequenza sinistri (-1,3%) e di unVa comunque evidenziato che negli undici anni precedenti (dall’autunno 2012 fino a giugno 2022) si era registrata una riduzione del premio medio che aveva sfiorato il 40%.Per quanto riguarda glii conferma un trend inhe testimonia la crescente propensione degli italiani a proteggersi in modo più adeguato contro i rischi della persona, dei beni e del patrimonio. L’aumento complessivo di questo comparto è stato del 7,7% e sono risultati; quelli che hanno registrato una variazione positiva uguale o superiore alla media sono stati i seguenti:(+7,6%), i rami(+10,8%),(+10,9%) e il ramodel 12,1%. Hanno mostrato tassi di crescita inferiori alla media ma comunque positivi i rami: Infortuni (+2,4%), Perdite pecuniarie (+3,5%), Assistenza (+5,2%), Tutela legale (+5,4%), il settore Trasporti (+6,0%) e R.C. Generale (+7,1%).