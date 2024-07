Eolo, fatturato dell'esercizio 2023-24 sale a 235 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di telecomunicazioni italiana, ha chiuso l'anno fiscale 2023-24 (terminato alla fine di marzo 2024) con unpari a 235,1 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al precedente esercizio, mentre l'è a quota 131,4 milioni. Questi dati, assieme al riscontro avuto dalle marginalità pari al 55,9%, "confermano la costante crescita della società rafforzandone ulteriormente il ruolo nel settore delle TLC", si legge in una nota. Continuano a crescere anche i clienti, che superano quota 675.000, in rialzo del 5,4% su base annua."Meno di un anno fa abbiamo riorganizzato l'azienda mettendo un forte accento sulla centralità del cliente a 360 gradi - commenta l'- Al riguardo le principali leve distintive della nostra offerta sono da sempre l'eccellenza tecnologica e l'impegno a fornire al nostro cliente un'esperienza di qualità sin dal primo contatto con l'azienda. I risultati di questo anno fiscale confermano che agire su queste direttrici ha pagato".EOLO vede in crescita la propria quota di mercato sul totale degli, pari al 3,5%, e consolida la propria posizione di leadership per quanto riguarda la tecnologia FWA, che la vede come primo operatore nel Paese sfiorando il 31% sul totale di questo segmento (dati osservatorio AGCOM).