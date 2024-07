Giappone, in calo la spesa delle famiglie a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio iin Giappone si sono attestati a 290.328 yen, in calo dello 0,3% su base mensile, dopo il -1,2% di aprile, contro attese degli analisti per una crescita dello 0,5%.Il dato è stato comunicato l'nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -1,8% (+1,4% nominale).Sempre a maggio, la, si è attestata a 500.231 yen, con un aumento tendenziale nominale del 6,4% e del 3% in termini reali.