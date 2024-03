Da "mismatch" a soddisfazione lavoratori: fotografia su mercato lavoro e scenari

(Teleborsa) -caratterizzato da lle aziende hanno dovuto, infatti, superare l'ormai cronicache rendono complesso il recruiting.ma sono ancora tanti glidella loro vita lavorativa, della situazione economica e della bassa prospettiva di carriera, quindi pronti a cambiare azienda (quasi quattro su dieci); nella scelta di un nuovo lavoro, oltre allo stipendio si guarda anche alla crescita professionale, al work life balance e ai benefit.Sono alcuni dei risultati principali emersi dal r-presentato oggi da HAYS Italia durante un evento dedicato- che ha l'obiettivo di monitorare i principali trend delin Italia per l'anno 2023 e le aspettative per il 2024. L'indagine è stata condotta su un campione di 1.348 professionisti, prevalentemente middle e top management, e 828 aziende.soprattutto l'ibrido,(anche per il 2024),Tanti i timori sull'intelligenza artificiale, ma le imprese e i lavoratori sono pronti ad accettare la sfida, soprattutto i più giovani. Per il 2024 crescono le aziende che intendono assumere e c'è l'intenzione di adeguare gli stipendi, anche se con un aumento contenuto. Le persone saranno sempre più al centro delle politiche HR.hanno cambiato azienda e il tasso di occupazione, secondo l'Istat, ha raggiunto circa il 66,6%. Le imprese si sono però trovate a dover fronteggiare una serie di criticità, tra cui la generale carenza di candidati nel mercato (per il 40%), e in particolare di professionisti qualificati (53%), con una maggiore difficoltà per i livelli intermedi.delle” come fulcro dello sviluppo della propria organizzazione. Tra le priorità di investimento in ambito HR per il 2024, infatti, si evidenziano i programmi di formazione per i dipendenti (47%) e la definizione di misure per cercare di trattenere i talenti (41%), preferiti ad altri aspetti come la digitalizzazione e l'automazione dei processi.E sul fronte occupazionale? Nonostante il 2023 sia stato un anno complesso, ben sei 6 aziende su 10 hanno dichiarato di aver aumentato il proprio organico. Dall'indagine emerge che a(+2% sul 2022),. Secondo l'analisi di HAYS Italia, lo stipendio medio nel 2023 (RAL), considerando le figure di middle e top management, è di circa 54.000 euro, in crescita del 2% sul 2022, con una netta differenza tra Junior/Specialist (34.000 €), Senior Specialist/Coordinator (49.000 €), Manager (68000 €), Director (75.000 €) e C-Level (94.500 €).Nonostante questo e pur aumentando il(dal 45% del 2022 all'attuale 57%), oltre quattro professionisti su dieci (43%) continuano a essere insoddisfatti della propria situazione economica e più della metà (55%) pensa che il suo stipendio non sia adeguato alle attuali responsabilità.Spazio anche al capitolo ", fondamentali per i lavoratori e sempre più presenti nelle strategie HR delle aziende.'è, come detto, ancora una certa diffidenza con il campione equamente diviso tra chi si ritiene preoccupato (47%) e chi invece non lo è per nulla (53%). Questo probabilmente perché per oltre un terzo dei dipendenti l'IA eliminerà più opportunità di lavoro di quante ne creerà., dato che la maggior parte dei dipendenti (76%) sono pronti ad accettare la sfida di un eventuale cambiamento della professione o del loro ambito di specializzazione in seguito ai nuovi sviluppi dell'IA. Così come tanti (ben l'85%) sono disponibili a partecipare a programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale per inserire tecnologie di IA nel loro lavoro.