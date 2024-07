Azzone (Acri): soddisfazione per rinnovi e conferme all'interno del CdA di CDP

(Teleborsa) - "Le Fondazioni di origine bancaria azioniste di CDP esprimonodi Cassa Depositi e Prestiti". Lo ha affermato il, dopo il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti."L'allargamento del Consiglio, al fine di integrare le competenze indispensabili per guidare un'istituzione rilevante come Cassa, è positivo e siamomeno rappresentato", ha aggiunto."Siamo convinti che il Consiglio appena insediatosotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini e dell'amministratore delegato Dario Scannapieco - ha sostenuto Azzone - Le Fondazioni esprimono, infatti, pieno apprezzamento per i risultati conseguiti dalla Cassa nell'attuazione del Piano strategico 2022-2024 e per il perdurante impegno di CDP a servizio dei territori e sul fronte della promozione dello sviluppo sostenibile del Paese, frutto anche del dialogo costruttivo e fecondo con le Fondazioni"."Un ringraziamento sentito va a tutto il Consiglio uscente e alla struttura di Cassa, per l'- ha concluso - Ai nuovi consiglieri vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro".