Fincantieri, contratto da 1,18 miliardi di euro per pattugliatori a Indonesia

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, e il Ministero della Difesa indonesiano hanno firmato un contratto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione avviati dal Ministero della Difesa italiano, per la, per un valore di. La PPA è altamente flessibile e capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché da nave combattente di prima linea.Il contratto è stato firmato da Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, e dal Ministero della Difesa indonesiano, alla presenza di Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari. Le navi oggetto dell'ordine,, sono attualmente in costruzione e allestimento presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano.Nell'ambito dell'Operazione, Fincantieri agirà qualenei confronti del Ministero della Difesa indonesiano e coordinerà in particolare gli altri partner industriali, tra cui, per gli adeguamenti del sistema di combattimento delle navi e la prestazione dei relativi servizi logistici."Questo contratto è una pietra miliare per lo sviluppo della partnership strategica tra il nostro Gruppo e l'Indonesia - ha commentato l'- Lo vediamo come la prima di altre importanti opportunità di collaborazione con il Ministero della Difesa indonesiano, in una logica di partnership a lungo termine grazie al supporto strutturale delle nostre Istituzioni, a partire dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare Italiana. Il Sud-Est asiatico è un'area centrale dal punto di vista geopolitico dove Fincantieri vuole rafforzare la sua presenza, come definito nel Piano Industriale".