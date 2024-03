Istat conferma: nel 2023 manifattura al palo, servizi in crescita

(Teleborsa) -(+3,1% secondo il FMI, dal +3,5% del 2022), attestandosi su un(+3,8% in media nel 2000-2019). Laindustriale mondiale è risultata sostanzialmente, mentre ihanno continuato a. E' quanto ricorda ldei settori produttivi pubbllicato questa mattina.Nell 2023 ilnonostante la forte spinta dal lato dei prezzi, ha registrato in media d’anno unon un lieve miglioramento nel secondo semestre (+0,4 e +0,9% su base congiunturale nel terzo e quarto trimestre) e una dinamica leggermente migliore dellerispetto a quelle sul mercato interno (rispettivamente +0,7 e +0,2% nel terzo e +1,3 e +0,6 nel quarto trimestre)., nel 2023, ildell’1,0% in valore e del 2,5% in volume, con un’evidente: forti incrementi in valore per i settori di Mobili e Altri mezzi di trasporto (rispettivamente +19,1 e +16,8%) - con variazioni più ampie sul mercato interno rispetto a quello estero -, brusche flessioni per Prodotti in metallo (-17,4%), Chimica (-16,5%), Farmaceutica (-14,7%) e Carta (-14,8%). Per Autoveicoli e Gomma e plastica la performance sui mercati internazionali è stata migliore di quella interna (rispettivamente +8,0 contro -0,6% e +8,1 contro +5,7%).delle imprese in corso d’annoattestandosi su valori inferiori alla media di lungo periodo. • Nella manifattura ledisegnano un quadro per lo più: a febbraio prevalgono ancora aspettative di peggioramento del ciclo economico, della produzione, della liquidità aziendale, con valori ancora lontani dal lasciare immaginare un recupero dopo il forte deterioramento degli ultimi due anni.(ISCo) mostra nel 2023manifatturiera, soprattutto Coke e raffinazione, Farmaceutica, Macchinari, Autoveicoli, Altri mezzi di trasporto, Recuperano Alimentari, Metallurgia e Apparecchiature elettriche; in ritardo Stampa, i Prodotti da minerali non metalliferi e l’industria del Legno.A differenza della Manifattura, nel 2023, con dinamiche diverse: in rallentamento nei servizi legati al(+14,2% per Alloggio e ristorazione, +3,3% per Agenzie viaggio, stabile nelle attività professionali (+6,0%), più debole per(+3,3%, nonostante il +22,4% del commercio di autoveicoli) e Trasporto e magazzinaggio (+1,0%).Larispetto alla manifattura si manifesta anche attraverso l’andamento delmprese, che nel corso del 2023 si è mantenuto (nonostante diverse oscillazioni) sua quelli del 2022, cui ha fatto seguito un. Anche nei servizi, tuttavia,: per il primo semestre 2024 preoccupano in particolare l’indebolimento della domanda interna (per il 60% delle imprese dei servizi Ict), il reperimento della forza lavoro (circa il 50% nei Servizi turistici) e i rincari energetici (43% per Logistica e Servizi turistici).Le impresehanno un: nel 2021 spiegavano il(41,3% la quota di quelle a controllo italiano, era il 35% nel 2019) e(35,4% quelle a controllo italiano).Le controllatenell’export di settori a: 70% per Autoveicoli e Farmaceutica; oltre il 40 per Elettronica, Apparecchiature elettriche e Altre manifatturiere; le multinazionali italiane prevalgono in quello dei comparti di Metallurgia (53,0%), Altri mezzi di traporto (62,0%), Made in Italy (Legno, Abbigliamento, Tessile, Mobili, Alimentari) e Macchinari, con quote intorno al 40%. Nell’import il ruolo delle controllate estere è ancora maggiore (prevalgono in 13 settori su 22).Nei settori di, Altre industrie manifatturiere,di cinque paesi (Stati Uniti, Cina, Germania, Francia, Regno Unito); quelle a controllo statunitense spiegano il 46,1% dell’export della FarmaceuticaUna versione estesa delle tavole input-ouput consente didei settori produttivi italiani. Nell’esercizio, alle esportazioni di ciascun settore italiano verso la Germaniae fra il loro andamento effettivo nel biennio 2022-23 e quello che si sarebbe determinato se nel 2023 la domanda tedesca di beni italiani fosse stata uguale a quella del 2022. Ciò implica che nei settori per i quali l’andamento effettivo dell’export in Germania nel 2022-23 è risultato inferiore a quello del 2021-22, si applica uno shock negativo; per quelli nei quali, al contrario, la dinamica è stata opposta, si applica uno shock positivo.I risultati mostrano riduzioni dipiù accentuate per la(-0,6%, -1,4 miliardi di euro), meno per(-0,3%, -124 milioni di euro), irrilevanti per(-0,1%, rispettivamente -23 e 800 milioni di credito), nulle per ia. Effetti negativi evidenti si riscontrano per Metallurgia (-2,4%), Apparecchi elettrici e Chimica (-1,2% per entrambi), Minerali non metalliferi (-1,1%).(-0,4% di valore aggiunto). in misura superiore a-0,2% per entrambe). Tra le unità di media dimensione, più colpite dalla recessione tedesca, isi riscontrano nella(-5,3% di valore aggiunto), nella(-2,2%) e nella(-1,9%). Nel caso dei Prodotti in metallo, nonostante una contrazione di valore aggiunto contenuta in termini percentuali (-1,3%), si osserva una forte riduzione in livello (oltre 150 milioni di euro), seconda solo a quella registrata per la Metallurgia (oltre 200 milioni).Quest’ultimo comparto risulterebbe il più penalizzato anche considerando sia le sole multinazionali a controllo italiano, sia le sole imprese full mode GVC (Global Value Chain), ovvero le unità altamente coinvolte nelle GVC, che cioè presentano contemporaneamente una elevata intensità delle importazioni, delle esportazioni e la presenza di una rete commerciale internazionale.