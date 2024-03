Italia, prezzi alla produzione dell'industria ancora in calo a febbraio

(Teleborsa) - L'Istat comunica che a febbraio 2024 idell'industria in Italia diminuiscono dell'1,0% su base mensile e del 10,8% su base annua (era -10,7% a gennaio).Suli prezzi diminuiscono dell'1,5% rispetto a gennaio e del 14,2% su base annua (da -14,0% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un calo congiunturale modesto (-0,1%) e una flessione tendenziale stazionaria al -2,1%.Suli prezzi aumentano dello 0,1% su base mensile (-0,2% area euro, +0,4% area non euro) e diminuiscono dell'1,3% su base annua (-2,2% area euro, -0,4% area non euro).Neldicembre 2023-febbraio 2024, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 2,6% (-3,5% mercato interno, -0,4% mercato estero).A febbraio 2024, fra le, le flessioni tendenziali più ampie riguardano i settori prodotti chimici (-9,6% mercato interno, -9,0% area euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-5,4% mercato interno, -7,2% area euro, -6,7% area non euro) e industria del legno, della carta e stampa (-4,0% mercato interno, -10,6% area euro, -3,6% area non euro). Gli aumenti tendenziali più elevati si rilevano per i settori mezzi di trasporto (+4,4% area non euro) e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+3,2% area euro). Sul mercato interno, la flessione su base annua dei prezzi delle attività estrattive (-31,0%) e della fornitura di energia elettrica e gas (-37,2%) si conferma marcata.A febbraio 2024 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "" diminuiscono dello 0,3% su base mensile e dello 0,6% su base annua (era -0,5% a gennaio). I prezzi di "" segnano un incremento congiunturale modesto (+0,1%) e flettono del 2,3% in termini tendenziali (da -2,9% del mese precedente).