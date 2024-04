Avio Aero, Procacci: prendiamo parte a momento cruciale nella storia di GE

GE

(Teleborsa) - "Avio Aero sta. La quotazione in borsa di GE Aerospace rappresenta una grande opportunità: poterci muovere in un'azienda completamente focalizzata sul settore aeronautico, che è da sempre la nostra identità. Ciò significherà non solo un ulteriore impulso a nuovi investimenti e piani di sviluppo, ma anche un". Lo ha affermato, in occasione dell' avvio delle contrattazioni come società indipendente al New York Stock Exchange di GE Aerospace., storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha infattie GE Aerospace). In particolare, GE Aerospace ha portato a termine lo spin-off di GE Vernova e da oggi è quotata sul New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker "GE".ed è tra le principali aziende aeronautiche europee. Opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi propulsivi per l'aeronautica civile e militare. La sede principale dell'azienda è a Rivalta di Torino, dove c'è anche il più grande insediamento produttivo, e altri importanti stabilimenti sono a Brindisi e Pomigliano d'Arco (Napoli) per un totale di oltre 4.600 dipendenti impiegati in Italia. All'estero conta uno stabilimento e un centro test in Polonia e un impianto produttivo e sale prova motori in Repubblica Ceca, per un totale di circa 1.100 dipendenti."Grazie alla nostra, continueremo a lavorare per definire il presente e il futuro dell'industria aerospaziale, collaborando con istituzioni, università, centri di ricerca e PMI, in Italia e in Europa - ha aggiunto Procacci - Allo stesso tempo, proseguirà il nostro impegno come partner delle Forze Armate italiane, al cui servizio siamo da oltre 115 anni".