Crisi del Mar Rosso, Anfia: solo il 16% delle imprese automotive non ha subito ritardi

(Teleborsa) - Solo il 16% delle imprese italiane del settore automotive ritiene che lanon impatti il proprio business. I principali impatti registrati riguardano le tempistiche nella consegna, che risultano maggiori rispetto al normale, mentre il principale segmento di prodotti di cui gli intervistati riscontrano maggiori difficoltà nel reperimento sono le materie prime. È quanto emerge dal Focus "La crisi del Mar Rosso" relativo ai risultati della survey – i rispondenti costituiscono un campione di circa 70 aziende, prevalentemente componentisti – condotta daper valutare le implicazioni della crisi del Mar Rosso sulle dinamiche del trasporto marittimo e per capire se e come le potenziali interruzioni della supply chain influenzeranno ilin Italia e in Europa.L'associazione ha ricordato che circa il 30% deldi container passa attraverso il Mar Rosso, una rotta chiave per petroliere e gas, così come per il trasporto di rinfuse. Gli attacchi dei ribellialle navi portacontainer hanno spinto le compagnie di navigazione a trovare nuove rotte, reindirizzando verso iloltredalle ultime settimane del 2023.Le nuove rotte stanno ritardando lee contestualmente aumentando i, con una forte esposizione ad una nuova interruzione nel commercio globale.