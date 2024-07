Pagamenti, in leggero calo quelli puntuali: aziende del Nord Est si confermano le più affidabili

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2024 leche pagano consono il 39,9% sul totale delle realtà italiane analizzate, con tempi medi di pagamento pari a 67 giorni. È quanto emerge dalloaggiornato al 30 giugno 2024 realizzato da, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese. Secondo lo studio i primi sei mesi del 2024 confermano un quadro di stabilità, con un leggera diminuzione deirispetto al Q2 2023 (41,2%) e al Q2 2022 (40,6%), ma in aumento rispetto al secondo trimestre del 2021 (36,5%). Migliora, inoltre, la, che passa dai 69 giorni del Q2 dello scorso anno, ai 67 giorni di questo trimestre. I pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo (9,5%) vedono un leggero miglioramento rispetto al Q1 2024 (9,7%).Lo Studio Pagamenti evidenzia differenze rilevanti per(le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi)., amministratore delegato Cribis: “A metà 2024 possiamo fotografare un momento incertezza politica ed economica che continua, in cui guerre e tassi sono variabili complesse che impattano negativamente sulla puntualità dei pagamenti delle imprese. Nonostante ciò, in questi primi sei mesi abbiamo visto una risposta positiva da parte delle nostre aziende. Ancora più importante se consideriamo che, come detto anche in altre occasioni, non è una circostanza passeggera, ma un fenomeno con cui bisogna imparare a convivere.”Dall’analisi sulle macroaree geografiche ilrisulta ancora l’area più affidabile con il 47,1% di pagamenti regolari, mentre le imprese delmostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 27,9% di pagamenti effettuati alla scadenza, e il 15% delle imprese che paga in ritardo, contro la media nazionale del 9.5%. Sui gradini più alti del podioed, le cui imprese pagano entro scadenza rispettivamente nel 49,5%, 47,8% e 47,4% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per(28,3%),(23,9%) e(22,7%).La differenza si riscontra anche neioltre i trenta giorni dalla scadenza: sono il 6,4% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 5,2%) e il 15% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 18,1%). Anche i tempi medi dei pagamenti sono polarizzati geograficamente: le regioni più puntuali sono Trentino-Alto Adige e Liguria (57 giorni il primo e 60 il secondo), mentre all’ultimo posto troviamo Campania e Calabria (81 giorni).A livello diil comparto in maggiore difficoltà resta quello dellacon il 19,4% delle imprese che paga oltre i 30 giorni. Seguono, entrambi in leggera ripresa rispetto al primo semestre dello scorso anno, GDO (11,8%) e l’Industria Alimentare (11,7%). Da segnalare inoltre che, rispetto al secondo trimestre del 2023, si osserva una crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dell’11,4% per le Industrie della ceramica e del 22,9% per le Industrie della carta e affini. Rispetto all’anno precedente anche il settore delle Costruzioni evidenzia un incremento dei ritardi gravi (+8,2%).Per quanto riguarda i, sono proprio le industrie della ceramica ad avere i tempi medi più lunghi (98 giorni) seguiti dall’Industrie macchinari e attrezzature elettriche (81 giorni). Il settore merceologico più puntuale, per quanto riguarda questo trimestre, è i Servizi alle persone (39 giorni). Nel secondo trimestre del 2024 il settore dellaesibisce performance di pagamento al di sotto della media italiana. Infatti, il 38,8% rispetta i termini prestabiliti rispetto alla media italiana (39,9%), mentre il 14,1% delle PA paga con oltre 30 giorni di ritardo (contro il 9,5% della media nazionale).Il settoreregistra un lieve peggioramento in corrispondenza dei pagamenti oltre 30 giorni, che aumentano dello 0,3% rispetto al Q1 2024.Per gliinfine, si osserva un generale miglioramento delle performance dei pagamenti oltre 30 giorni (-1,1% vs. Q1 2024 e -2,2% vs Q4 2023).